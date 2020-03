As autoridades iranianas anunciaram nesta quinta-feira 157 mortes em 24 horas provocadas pela Covid-19, o que eleva a 2.234 o balanço oficial de vítimas fatais pela pandemia de coronavírus no país, um dos mais afetados, ao lado da China, Itália, Espanha e Estados Unidos.

De acordo com o porta-voz do ministério da Saúde, Kianouche Jahanpour, foram registrados 2.389 novos contágios nas últimas 24 horas, o que eleva o total de casos no país a 29.406.