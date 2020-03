Rússia suspende todos os voos internacionais a partir de meia-noite por coronavírus

A Rússia suspenderá todos os voos internacionais a partir de sexta-feira à meia-noite (18H00 de Brasília, quinta-feira), de acordo com um decreto publicado pelo governo que inclui novas medidas contra o coronavírus.

O decreto vale para todos os voos com pouso e decolagem previstos para o território russo, com exceção dos aviões especiais fretados para repatriar cidadãos russos bloqueados no exterior.

A Rússia já havia reduzido consideravelmente os voos internacionais, que só eram permitidos a partir e com destino a Moscou, todos operados pela companhia nacional Aeroflot.

O país registra oficialmente 658 casos de coronavírus e anunciou na quarta-feira que dois pacientes, de 73 e 88 anos morreram, sem relatar um vínculo direto com a Covid-19.

Na quarta-feira, o presidente Vladimir Putin aconselhou aos russos que permaneçam em casa - mas sem uma ordem direta -, decretou uma semana de licença de trabalho e adiou a votação do plebiscito sobre a reforma constitucional, tudo com o objetivo de frear a pandemia.

Em um discurso exibido na TV, o presidente anunciou uma série medidas de apoio ao poder aquisitivo da população e às empresas ante a crise econômica provocada pela pandemia.