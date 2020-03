Vídeo: Amor em tempos de quarentena: drone, supermercado e videoconferência ajudam casais a driblar isolamentos

Dois bilhões de pessoas no mundo estão em isolamento social, isso representa 33% da população mundial. Mesmo com as restritas ordens de circulação e aglomeração, casais ao redor do mundo estão conseguindo trazer um conforto para o coração das pessoas em quarentena.

Um casal de Córdoba, na Argentina, teve uma ideia para poder se casar na companhia de todos os convidados e celebrantes, apesar das restrições de quarentena adotadas pelo governo do país. Sofia Cuggino e Diego Aspitia estavam com a cerimônia na igreja marcada para 28/3.

Sofia contou para a reportagem do Estado de Minas que eles cancelaram a festa, que seria para quase 300 convidados, em 17/3, mas que continuaram com a ideia de casar no civil e depois realizar uma pequena reunião. “Sempre soubemos que para nós a coisa mais importante em qualquer cerimônia era receber as bênçãos de nossos amigos e familiares e que a coisa mais importante era a presença para testemunhar nosso compromisso”. Quando perceberam que a quarentena seria de fato obrigatória, com todos em casa, os noivos resolveram fazer a cerimônia transmitida online.





Essa cerimônia, transmitida pela plataforma Zoom para amigos e familiares, foi organizada em 72 horas com a ajuda de amigos criativos. Sofia conta que o casamento que seria realizado presencialmente levou cerca de quatro meses para ser pensado. No dia, tudo foi feito como seria em 28/3, amigos que acompanharam o casal desde o namoro seriam os mestres de cerimônia e outros amigos fizeram a entrega da aliança virtualmente. Tudo foi transmitido pelo também perfil no Instagram, @mecasoencasa, e no Facebook do noivo.





E a pergunta que não quer calar é se depois que isso tudo passar eles vão se casar novamente, Sofia esclarece que primeiro eles precisam se casar no civil, que ainda não tem uma data, “e faremos a celebração mais tarde, para abraçar, rir e se olhar de cara. Será uma reunião”.