Jogadores do Union Berlin também abrem mão de seus salários

Em meio a uma pandemia do novo coronavírus, os jogadores do Union Berlin decidiram nesta quarta-feira, assim como haviam feito os jogadores do Mönchengladbach, renunciar a seus salários para ajudar o clube a superar uma situação descrita como "extraordinária e difícil".

"A disseminação do coronavírus e as medidas para combatê-lo, incluindo a suspensão da Bundesliga, criaram uma situação extraordinária e difícil para o Union Berlin", explicou o clube em seu site.

"Os jogadores do time principal concordaram em abrir mão de seus salários. Os gerentes e funcionários também aceitaram contratos curtos, o que também implicará uma queda nos salários", acrescentou o clube.

O futebol alemão está suspenso desde meados de março como resultado da pandemia, que causou 149 mortes no país, de acordo com a contagem feita pela AFP nesta quarta-feira com base em dados oficiais.

Na quinta-feira passada, os jogadores do Mönchengladbach anunciaram que iriam abrir mão de seus salários para ajudar "o clube e seus funcionários". Em outras equipes, como Bayern de Munique e Dortmund, eles aceitaram um corte em seus salários na terça-feira.