Encontradas 5 mil máscaras hospitalares na catedral de Washington

Os administradores da Catedral de Washington anunciaram nesta quarta-feira que encontraram cinco mil máscaras hospitalares armazenadas no interior do edifício.

Segundo os funcionários do local, as máscaras faciais foram compradas há vários anos para serem usadas por padres, antes de serem esquecidas no porão da imponente catedral neogótica na capital americana.

"As máscaras foram compradas há mais de uma década depois de uma crise de saúde", segundo comunicado das autoridades eclesiásticas.

"Elas serveriam para permitir que os membros do clero prestassem apoio pastoral sem prejudicar sua própria saúde", acrescentaram.

Depois de verificar a qualidade do equipamento, cerca de 3.000 máscaras faciais ainda utilizáveis foram doadas ao Hospital Universitário de Georgetown e 2.000 ao Hospital Nacional de Crianças da Infância em Washington.

A catedral disse que havia guardado uma pequena quantia para o clero, por precaução.