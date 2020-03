Rugby inglês perderia cerca de 55 milhões de euros devido ao coronavírus

As consequências financeiras da suspensão do campeonato devido à pandemia do novo coronavírus podem chegar a quase 50 milhões de libras (cerca de 54,6 milhões de euros) no próximo ano e meio, segundo cálculos da Federação Inglesa de Rugby (RFU).

"Na mudança do plano que imaginamos, estimamos nossas perdas de receita nos próximos 18 meses entre 45 e 50 milhões de libras e criamos um plano robusto para minimizá-las", escreveu a RFU em comunicado.

Para diminuir as perdas anunciadas, o conselho executivo da RFU decidiu reduzir em 25% os salários de seus membros e criar um fundo de 7 milhões de libras (7,6 milhões de euros) para ajudar os clubes.

A pandemia do novo coronavírus causou mais de 400 mortes e 8.000 afetadas no Reino Unido, além de paralisar o calendário esportivo mundial.

O deslocamento da seleção inglesa para a Itália em 14 de março, na última rodada do Torneio das Seis Nações, foi adiado pela pandemia.

Todos os campeonatos ingleses, com exceção do Premiership, a primeira divisão, também foram cancelados.