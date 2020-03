Wimbledon decide na próxima semana se adia ou cancela o torneio

O adiamento ou até mesmo o cancelamento do torneio de Wimbledon deste ano pode ser decidido na próxima semana, quando os dirigentes do All England Club realizarem "uma reunião de emergência", na qual poderão tomar essa decisão como resultado da disseminação do novo coronavírus.

Wimbledon está marcado para começar no dia 29 de junho, mas a propagação do Covid-19 poderia motivar a suspensão do evento, como aconteceu com outros grandes eventos esportivos, incluindo os Jogos Olímpicos, a Eurocopa, a Copa América e o torneio de Roland Garros, outro dos Grand Slams da temporada de tênis.

O All England Club "pode confirmar que uma avaliação detalhada de todos os cenários para The Championships 2020 (Wimbledon) continua, incluindo o adiamento e o cancelamento, como consequência da crise do Covid-19", disseram os organizadores em um comunicado.

"A administração do clube realizará uma reunião de emergência na próxima semana e, antes disso, manteremos uma comunicação constante com a Federação Inglesa de Tênis (LTA), a ATP, a WTA, a Federação Internacional de Tênis (ITF) e com os outros Grand Slams".

Como resultado da pandemia, todos os torneios do circuito masculino da ATP e feminino da WTA estão suspensos até 7 de junho e o ranking mundial está paralisado.

O torneio de Roland Garros, grande evento da temporada de saibro, que ocorreria de 24 de maio a 7 de junho, foi transferido e será realizado de 30 de setembro a 4 de outubro e teoricamente começará uma semana após a final masculina do US Open.

Um adiamento para o segundo semestre do ano complicaria ainda mais o calendário do tênis mundial.

A pressão aumenta sobre os organizadores de Wimbledon para que tomem uma decisão, que não será a de realizar o torneio a portas fechadas, uma opção descartada pelo All England Club.

Os preparativos para o torneio "começam no final de abril, mas, no momento, seguindo as recomendações das autoridades de saúde, o tempo que temos para nos preparar para Wimbledon é muito curto devido à natureza de nossa superfície (grama), para que o adiamento possa ser uma opção".

"Jogar a portões fechados foi formalmente descartado", concluíram os organizadores.