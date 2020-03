Distanciamento social desacelera contágio de coronavírus em Nova York

A quarentena e distanciamento social estão diminuindo a taxa de contágio pelo coronavírus em Nova York, epicentro da pandemia nos Estados Unidos, disse o governador Andrew Cuomo na quarta-feira.

Cuomo disse que as projeções de pacientes hospitalizados pelo vírus estão aumentando em ritmo mais lento do que o previsto, devido às rigorosas medidas adotadas no estado, que fechou escolas e empresas não essenciais e proibiu as reuniões de qualquer número de pessoas.

"No domingo, a projeção era que as internações dobrassem a cada dois dias. Na terça-feira, as projeções sugeriam que as internações dobrem a cada 4,7 dias. É quase bom demais para acreditar", disse Cuomo em entrevista coletiva.

"As flechas apontam na direção certa", embora o número de casos continue aumentando, afirmou.

Existem mais de 30.000 casos no estado de Nova York - quase 18.000 na cidade de Nova York, com 285 mortes.

Cuomo disse que Nova York precisará 30.000 respiradores no pico da pandemia, que deverão chegar à Big Apple em 21 dias.

O estado já possuía 4.000 respiradores, conseguiu comprar outros 7.000, recebeu 4.000 a mais do governo federal e ainda falta 15.000 para atender cerca de 140.000 pacientes com coronavírus no ápice da pandemia, calculou Cuomo.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que a cidade ficará sem equipamento médico suficiente para cuidar dos doentes neste final da semana. Cuomo, entretanto, garantiu que os atuais recursos vão durar por mais de 15 dias.

"Agora, e em um futuro próximo, temos suprimento. Ainda não garantimos o suprimento por três semanas, daqui a quatro semanas, cinco semanas. Mas continuamos comprando", disse o governador.

Cuomo pediu ao presidente Donald Trump que organize uma distribuição de equipamentos que priorize os estados mais afetados.

Ele disse que Nova York, como centro do surto, agora pode receber a maioria dos equipamentos disponíveis e transferi-los para outros estados à medida que os epicentros do vírus mudem.

"Envie-nos o equipamento de que precisamos. Envie-nos equipes médicas. Assim que superarmos nosso momento crítico, redistribuiremos o equipamento e o pessoal no próximo epicentro. Eu pessoalmente garanto isso", disse Cuomo.