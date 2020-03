Dowm e S&P 500 fecham em alta; Nasdaq sofre queda

Wall Street teve outra rara sessão positiva nesta quarta-feira, com índices registrando seu segundo dia consecutivo de ganhos em meio às expectativas do plano de estímulo do governo para combater a epidemia de coronavírus.

O Dow Jones Industrial Average, que vinha caindo constantemente nas últimas semanas, subiu 2,4%, terminando com 21.200.55 pontos, após o aumento de 11,4% de terça-feira, que foi o melhor desempenho em um único dia desde 1933.

O S&P; 500 subiu 1,2%, fechando em 2.475,56.

O Nasdaq caiu no final do dia, perdendo 0,5% para terminar em 7.384,30.

A Casa Branca e o Senado anunciaram no início do dia um acordo sobre um pacote de resgate econômico de US$ 2 trilhões para fortalecer a economia dos EUA e ajudar milhões de americanos que sofrerão as consequências de uma economia paralisada pelo coronavírus.

No entanto, até o fechamento das operações, a proposta ainda não havia sido votada, com e os legisladores democratas e republicanos expressando objeções a várias medidas incluídas no projeto.