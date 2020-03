A Bolsa de São Paulo fechou nesta quarta-feira com alta de 7,5%, privilegiando as expectativas de melhora da crise sanitária mundial em detrimento da crise política no Brasil.

O índice Ibovespa, que no início da tarde chegou a avançar 12%, recuou nas últimas horas, fechando a 74.955 pontos, uma alta de 7,5%. Na véspera a alta foi de 9,69%.