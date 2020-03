Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira impulsionados pela expectativa sobre um grande plano de ajuda econômico nos Estados Unidos para enfrentar as consequências do coronavírus.

O barril de WTI para entrega em maio subiu 2%, a 24,49 dólares. O Brent do mar do Norte para entrega em maio fechou a 27,39 dólares em Londres, uma alta de 0,9% em relação a terça-feira.