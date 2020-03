Comunicado do Business Wire :Tanner Pharma Group

Tanner Pharma Group anunciou hoje que estão expandindo seu programa pelo qual a empresa fornece acesso ao LEUKINE® (sargramostim) nos mercados internacionais. LEUKINE®, aprovado pela FDA dos EUA em 1991 e agora fabricado pela Partner Therapeutics, é um fator estimulador de colônias de macrófagos de granulócitos recombinantes (GM-CSF) que estimula o sistema imunológico e tem sido usado em pacientes com leucemia para reduzir o risco de infecção.

Em 23 de março de 2020, a Partner Therapeutics anunciou que Leukine® está sendo avaliado no julgamento SARPAC (sargramostim em pacientes com uma insuficiência respiratória hipóxica grave devido ao COVID-19 - EudraCT #2020-001254-22) no Hospital Universitário de Ghent, na Bélgica, para tratar pacientes com doenças respiratórias associadas ao COVID-19.

"A colaboração que tivemos com o Tanner Pharma Group nos deu um caminho em conformidade com os regulamentos para disponibilizar a LEUKINE nos mercados internacionais", disse Bob Mulroy, diretor executivo da Partner Therapeutics. "A expansão dessa parceria torna o Tanner nosso gerente de programa designado e cria um objetivo compartilhado para fornecer acesso mais eficaz a mais pacientes necessitados."

Se um paciente estiver localizado em um país em que o Leukine não está disponível comercialmente e tiver uma doença com risco de vida, pela qual a sobrevivência pode ser prolongada de maneira clinicamente significativa, os médicos poderão importar o Leukine para seus pacientes através do suprimento de pacientes nomeado através do PROGRAMA DE ACESSO À EMERGÊNCIA LEUKINE (LEAP) gerenciado pelo Tanner.

"O Leukine tem sido uma parte importante do regime de tratamento para várias doenças nos últimos trinta anos; agora, há uma possível necessidade ainda maior, como demonstrado pelo início do ensaio clínico na Bélgica", disse Banks Bourne, diretor executivo do Tanner Pharma Group. "O Tanner gerencia o programa de acesso ao Leukine desde maio de 2018 e estamos prontos para esta nova e muito importante fase. Nossa equipe está incrivelmente honrada por confiar na expansão dessa colaboração e estamos mobilizados para ajudar pacientes de todo o mundo a causar um impacto positivo."

Para mais informações sobre este programa ou para solicitar acesso ao LEUKINE®:

Telefone: +1 704 643 8989

E-mail: leukine@tannerpharma.com

Sobre LEUKINE® (sargramostim)

O Leukine® é um fator estimulador de colônias de granulócitos-macrófagos humanizados recombinantes derivados de leveduras (rhuGM-CSF) e o único GM-CSF aprovado pela FDA. O GM-CSF é um importante fator de crescimento de leucócitos, conhecido por desempenhar um papel fundamental na hematopoiese, reparo epitelial e aumento da defesa inata do hospedeiro, afetando o crescimento e a maturação de várias linhagens celulares, bem como as atividades funcionais dessas células na apresentação de antígenos e imunidade mediada por células.

Sobre o Tanner Pharma Group

O Tanner Pharma Group faz parceria com empresas biofarmacêuticas para fornecer soluções de comercialização prontas para aumentar o acesso dos pacientes a medicamentos em todo o mundo. Com uma mistura incomparável de conhecimento do mercado local, experiência internacional em cadeia de suprimentos em mais de 130 países e altos padrões de conformidade e qualidade regulamentares, fornece soluções personalizadas para empresas biofarmacêuticas fora de seus principais mercados de foco. Para outras informações, visite www.tannerpharma.com.

