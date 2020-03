Comunicado do Business Wire :Forter

Forter, líder em prevenção de fraudes de comércio eletrônico, anunciou hoje o lançamento da Proteção contra abuso de devolução da Forter. A nova solução permite que os comerciantes identifiquem e bloqueiem práticas abusivas de devolução, permitindo que os comerciantes ofereçam com confiança as políticas competitivas que seus compradores esperam.

38% dos compradores online indicam que as políticas de devolução têm um grande impacto na decisão de comprar de qualquer varejista. Aproximadamente 1 em cada 4 compradores abandonou um carrinho de compras devido as más opções de devoluções e 31% dos consumidores não comprariam novamente em um varejista após uma difícil experiência de devolução. Os comerciantes oferecem políticas de devolução liberal para satisfazer as crescentes expectativas dos consumidores em um mercado cada vez mais competitivo.

Com 10% de todos os itens vendidos nos Estados Unidos devolvidos, o retorno das mercadorias deverá custar aos varejistas americanos US$ 550 bilhões em 2020. As devoluções fraudulentas compreendem uma porcentagem significativa dessa soma, custando aos varejistas US$ 24 bilhões anualmente, de acordo com a pesquisa publicada pela Appriss.

"Varejistas bem estabelecidos estão restringindo ou eliminando completamente suas políticas de devolução flexíveis por causa do custo do abuso. É uma pena que algumas pessoas possam estragar uma experiência incrível do consumidor para todos", disse o CEO e cofundador da Forter, Michael Reitblat. "Com a Forter, os varejistas agora podem aplicar de maneira proativa e justa suas políticas de devolução online e ainda oferecer uma experiência de primeira classe que seus clientes fiéis esperam."

O abuso de devoluções afeta os comerciantes de várias maneiras:

-- Receita perdida: retornos abusivos removem o inventário do estoque que poderia ter sido vendido a clientes legítimos. Além disso, apenas 50% dos itens devolvidos podem ser revendidos pelo preço total devido ao desgaste do produto.

-- Despesas gerais e operacionais: os custos associados ao processamento de devoluções, reabastecimento de estoque e remessa reduzem o lucro geral.

-- Experiência do cliente degradada: o abuso de devoluções pode inviabilizar financeiramente que o comerciante ofereça suporte a um programa de devoluções amigável ao cliente, o que resulta em uma experiência ruim para o cliente e também reduz o valor da vida útil de clientes novos e existentes.

Os consumidores usam meios diferentes para aproveitar as políticas de devolução:

-- "Guarda-Roupa" ou "Aluguel Gratuito": os abusadores compram um item, usam uma vez e devolvem para receber o reembolso. Mais comumente associada ao vestuário, essa prática também se estende a outros tipos de itens.

-- Altas taxas de retorno: os consumidores retornam uma alta porcentagem de pedidos ao comerciante, usando cartões e endereços diferentes para ocultar a prática.

-- Fraude de devoluções: os abusadores retornam um item diferente, geralmente menos valioso, enquanto coletam o valor do item original.

-- Conciliação: os consumidores iniciam reclamações múltiplas ou falsas sobre a qualidade de um item para obter um desconto ou reembolso.

-- Inventário sem risco: os revendedores compram inventário a preços promocionais para vender a preço total e, em seguida, devolvem o inventário não vendido.

"O abuso de devoluções é um grande desafio para os varejistas. Isso afeta a lucratividade e ameaça a capacidade de oferecer uma experiência competitiva ao cliente", afirmou o diretor de Indústria da Frost & Sullivan, Vikrant Gandhi. "A Proteção contra abuso de devolução da Forter permite que os comerciantes identifiquem com precisão os agressores, tanto online quanto offline, para que eles possam oferecer políticas amigáveis ao consumidor. Com a inteligência coletiva de sua Rede global de comerciantes, a Forter analisa o comportamento do consumidor em todos os pontos de contato do cliente para identificar e interromper o abuso".

A Solução de abuso de devolução da Forter fornece aos comerciantes:

-- Aprovar ou recusar decisões em todas as transações, permitindo que os comerciantes impeçam os agressores de devolução de realizarem mais pedidos que provavelmente resultarão em devoluções adicionais.

-- Aprovar ou recusar decisões a cada início de devoluções, no momento da solicitação de devolução (por exemplo, online, agente do callcenter).

-- Contas suspeitas sinalizadas, permitindo que os comerciantes apliquem políticas no nível da conta; por exemplo, tornar abusadores que repetem inelegíveis para devoluções gratuitas ou apenas permitir devoluções na loja.

-- Painel completo, o rastreamento KPIs de devoluções, com uma visão detalhada dos dados de retorno em um único painel fácil de usar.

A Proteção contra abuso de devolução da Forter faz parte de sua ampla Proteção contra abuso de políticas oferecendo, protegendo os comerciantes contra abuso de item não recebido, abuso de promoção/cupom, abuso de revendedor e abuso de remetente.

Sobre a Forter

A Forter é líder na prevenção de fraudes de comércio eletrônico, processando mais de US$ 150 bilhões em transações de comércio online e protegendo mais de 620 milhões de consumidores em todo o mundo contra fraudes com cartão de crédito, suplantação de contas, roubo de identidade e muito mais. A solução de prevenção de fraude baseada na identidade da empresa detecta atividades fraudulentas em tempo real, durante todas as experiências online do consumidor.

A plataforma integrada de prevenção de fraudes da Forter é alimentada pela sua crescente Rede global de comerciantes, apoiada por pesquisa e modelagem preditiva de fraudes, e pela capacidade dos clientes de adaptar a plataforma às suas necessidades específicas. Como resultado, empresas da Fortune 500 confiam na Forter para proporcionar precisão excepcional, uma experiência de usuário sem fissuras e vendas elevadas a um custo muito mais baixo. A Forter foi recentemente nomeada líder em prevenção de fraudes de comércio eletrônico pela Frost & Sullivan.

A Forter é apoiada por US$ 100 milhões em capital de VCs de primeira linha, incluindo Sequoia, NEA e Salesforce.

