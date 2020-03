Ajuda direta aos canadenses deve chegar pouco após diz 6, diz Trudeau

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou nesta quarta-feira, 25, que 1 milhão de canadenses realizaram pedidos de auxílio-desemprego na última semana, em meio à pandemia de coronavírus e das restrições de circulação para contê-la. Nesse quadro, Trudeau afirmou que o governo avalia meios de ajudar a população. O premiê disse que sua intenção é que esse sistema esteja estabelecido até 6 de abril. "Os cheques ou depósitos diretos chegarão dias depois disso", prometeu.



Trudeau disse que o governo avalia meios de ajudar o crédito e também de auxiliar os canadenses em dificuldade diante do quadro atual, por perderem suas fontes de renda. Além disso, insistiu na necessidade que as pessoas "fiquem em casa por 14 dias", para evitar os contágios pelo novo vírus.