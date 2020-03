Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

A Moody's Analytics, líder no fornecimento de inteligência financeira, anunciou hoje que mais de 250 instituições selecionaram globalmente a solução de gestão do ciclo de vida de crédito CreditLens menos de um ano após atingir a marca de 100 clientes.

Construída com a mais recente tecnologia baseada em nuvem, a plataforma CreditLens ajuda as empresas a transformar digitalmente seus processos comerciais de crédito para tomar decisões mais rápidas e bem informadas. Aplica inteligência artificial e aprendizagem automática para facilitar a automação de processos e ajudar clientes a melhorar a eficiência, reduzir erros e otimizar fluxos de trabalho.

A solução recebeu recentemente um relatório de atestado SOC 2, confirmando sua adesão aos padrões de controles de segurança e disponibilidade do Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados.

Em 2019, o Professional Bank se tornou um dos primeiros bancos comunitários nos EUA a automatizar seus pedidos de empréstimos comerciais. Isto foi conseguindo com a ajuda da plataforma CreditLens e outras ferramentas de análise da Moody's. "Este investimento aprimorou nossos processos de gestão de fluxo de negócios, revisão de empréstimos e aprovação, beneficiando diretamente nossos mutuários comerciais", disse Daniel R. Sheehan, Presidente e Diretor Executivo do Professional Bank. "Nossa equipe continua focada em alavancar a tecnologia para melhorar o serviço e fortalecer nossos controles de qualidade de crédito à medida que continuamos a crescer."

"A evolução das necessidades do mercado exige que as instituições adotem uma abordagem flexível e holística dos processos de empréstimos", acrescentou Elaine Wong, Diretora Administrativa da Moody's Analytics. "Somos gratos por tantas empresas confiarem em nós por suas necessidades de gestão de crédito. Esperamos trabalhar com eles - e muitos outros - por muito tempo. "

Clique aqui para saber mais sobre a solução CreditLens da Moody's Analytics.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar líderes empresarias a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa profunda experiência em riscos, amplos recursos de informação e aplicativos inovadores de tecnologia ajudam nossos clientes a navegar com confiança no mercado em evolução. Somos conhecidos por nossas soluções premiadas com liderança de mercado, compostas de pesquisa, dados, software e serviços profissionais, montadas para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de organizações em todo o mundo, com nosso compromisso pela excelência, ênfase em mente aberta e foco em satisfazer as necessidades de clientes. Para mais informação sobre a Moody's Analytics, acesse o site ou se conecte conosco no Twitter e LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou receita de US$ 4,8 bilhões em 2019, emprega cerca de 11.100 pessoas em todo o mundo e mantém presença em 40 países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200325005185/pt/

KATERINA SOUMILOVA Comunicações da Moody's Analytics 001.212.553.1177

Relações com a Mídia da Moody's Analytics

moodysanalytics.com twitter.com/moodysanalytics linkedin.com/company/moodysanalytics

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.