Ao menos 25 pessoas morreram nesta quarta-feira no ataque contra um templo sikh em Cabul, anunciou o ministério do Interior do Afeganistão.

"Infelizmente 25 civis morreram e oito ficaram feridos no ataque", afirmou o porta-voz do ministério, Tariq Arian, que também informou que um criminoso foi morto e 80 pessoas resgatadas.