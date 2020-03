Presidente do Parlamento de Israel, aliado de Netanyahu, renuncia ao cargo

O presidente do Parlamento de Israel, um aliado do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, renunciou nesta quarta-feira (25), abrindo o caminho para uma votação que pode resultar na eleição de um rival do chefe de Governo.

Yuli Edelstein, membro do partido Likud de Netanyahu, havia se recusado a organizar a votação antes da formação de um novo governo, ignorando uma exigência do Tribunal Constitucional do país, mas nesta quarta-feira ele cedeu à pressão.

"Renuncio ao cargo de presidente do Knesset", disse Edelstein.

Um membro do partido centrista Azul-Branco de Benny Gantz poderia assumir esse papel nos próximos dias.

Após as eleições legislativas de 2 de março, Gantz foi encarregado de formar um governo, graças ao apoio de 62 deputados, em comparação com 58 para o primeiro-ministro Netanyahu.

Mas com um cenário político dividido, não é certo que ele consiga formar uma coalizão estável.