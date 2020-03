Procuradoria turca acusa formalmente 20 sauditas por assassinato de jornalista

A Turquia anunciou nesta quarta-feira que acusou formalmente 20 sauditas, incluindo duas pessoas próximas ao príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em Istambul em 2018.

Após mais de um ano de investigação, o gabinete do procurador-geral de Istambul afirma em um comunicado que identificou duas pessoas próximas do príncipe Salman como autores intelectuais do crime: o ex-conselheiro Saud Al Qahtani e o ex-diretor de inteligência, general Ahmed Al Assiri.