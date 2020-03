Comunicado do Business Wire :Yokogawa Electric Corporation

A Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) anuncia que sua subsidiária Yokogawa Turkey Industrial Automation Solutions S.A. (Yokogawa Turquia) ganhou um pedido para fornecer um sistema de controle e instrumentos de campo para a usina a gás Zerger no Turcomenistão. O pedido foi feito pela Renaissance Heavy Industries, uma grande empresa de construção na Turquia que está envolvida na construção dessa unidade para a Turkmenenergo, empresa estatal de energia no Turcomenistão. Este é o primeiro pedido de sistemas de controle da Yokogawa para uma usina neste país.

O Turcomenistão é um país rico em recursos, com a quarta maior reserva de gás natural do mundo*1. O país continua vivendo um crescimento econômico estável, graças às suas exportações de gás natural, produção de algodão e outros produtos agrícolas. Para ajudar na reconstrução do país vizinho, o Afeganistão, o governo turcomeno concluiu um acordo com base no qual fornecerá eletricidade ao país por um período de dez anos, a partir de 2018. A principal fonte dessa eletricidade será a usina de Zerger, que gera energia usando gás natural de origem local. Localizada no distrito de Chardzhev, província de Lebap, aproximadamente 600 km a nordeste de Asgabate, capital do país, esta é uma usina de ciclo simples, que terá três turbinas a gás com capacidade combinada de aproximadamente 400 MW. A Sumitomo Corporation é a principal empreiteira de engenharia, suprimentos e construção (EPC) desse projeto, e as turbinas e geradores da usina estão sendo fornecidos pela Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS).

Para monitorar e controlar as três turbinas a gás e as instalações auxiliares da usina, a Yokogawa fornecerá o sistema de controle de produção integrada CENTUMTM VP, transmissores de pressão e pressão diferencial da série DPharp EJATM, e transmissores de temperatura YTA610*2. A Yokogawa Turquia será responsável por fornecer serviços de engenharia e suporte para a instalação e o comissionamento desse sistema, e concluirá esse projeto até setembro deste ano. Para fornecer serviços de suporte, a Yokogawa abriu um escritório de vendas e pós-vendas no Turcomenistão em agosto de 2015.

Um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o ano de 2030 adotados na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável da ONU é garantir o fornecimento de energia limpa e acessível. O gás natural é uma fonte de energia cuja combustão emite menos CO2 que o petróleo ou o carvão e, como tal, é considerado um meio importante para se chegar a uma sociedade de baixo carbono. Aproveitando sua sólida experiência e excelente histórico em projetos de construção de usinas de gás natural, a Yokogawa está ajudando a garantir o fornecimento estável de energia em mercados em todo o mundo, incluindo a Ásia Central.

*1 Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2019 *2 O CENTUM VP é um sistema da família OpreXTM Control and Safety System da companhia. Os transmissores de pressão e pressão diferencial da série DPharp EJA e os transmissores de temperatura YTA610 são produtos da família OpreX Field Instruments.

Para obter mais informações

Indústrias/energia- https://www.yokogawa.com/industries/power/

Sistema de Controle Distribuído (Distributed Control System, DCS) https://www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/control-system/distributed-control-systems-dcs/

Instrumentos de campo https://www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/field-instruments/

Sobre a Yokogawa

Fundada em 1915, a Yokogawa desenvolve atividades abrangentes nas áreas de medição, controle e informação. O negócio de automação industrial oferece produtos, serviços e soluções essenciais a uma ampla variedade de indústrias de processo, inclusive petróleo, produtos químicos, gás natural, energia, ferro e aço, bem como celulose e papel. Com o negócio de inovação da vida, a empresa procura melhorar radicalmente a produtividade nas cadeias de valor do setor farmacêutico e alimentício. Os negócios de teste e medição, aviação, entre outros, continuam a fornecer instrumentos e equipamentos essenciais com precisão e confiabilidade líderes do setor. A Yokogawa inova em conjunto com seus clientes através de uma rede global de 113 empresas em 60 países, alcançando US$ 3,6 bilhões em vendas no ano fiscal de 2018. Para obter informações adicionais, acesse www.yokogawa.com.

Os nomes das empresas, organizações, produtos, serviços e logotipos mencionados neste texto são marcas registradas ou marcas comerciais da Yokogawa Electric Corporation ou de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200325005150/pt/

Yokogawa Electric Corporation Relações públicas, Centro de Comunicação Integrada Yokogawa-pr@cs.jp.yokogawa.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.