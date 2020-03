Panamá declara quarentena total pela rápida expansão da Covid-19

O presidente do Panamá, Laurentino Cortizo, declarou quarentena total nesta terça-feira (24) para conter a rápida expansão do novo coronavírus, que contaminou 443 pessoas e matou outras oito no país.

"Às 5:01 da manhã de quarta-feira, 25 de março (07H01 de Brasília), declaro a quarentena total no território nacional por tempo indeterminado, com exceções", escreveu Cortizo no Twitter.

Entre as exceções, citou a linha de produção de alimentos, além de profissionais de saúde, policiais, bancos e supermercados.

As pessoas só poderão sair às ruas por duas horas por dia para comprar alimentos e remédios, afirmou.

"Como governo, nossa responsabilidade é preservar a saúde e a integridade dos panamenhos a todo custo", acrescentou o presidente.

O Panamá registra a maioria dos casos da Covid-19 na América Central, com 443 infecções, 98 diagnosticadas nas últimas 24 horas, informou o ministra da Saúde, Rosario Turner.

Rosario Turner também anunciou duas novas mortes pelo coronavírus, totalizando oito óbitos.