Primeiro caso de coronavírus em centro de detenção para estrangeiros nos EUA

Os Estados Unidos detectaram o primeiro caso do novo coronavírus em um de seus centros de detenção para estrangeiros, informou a polícia de imigração nesta terça-feira (24), em um momento em que estão se multiplicando os pedidos para libertar imigrantes mantidos nesses centros.

O paciente é um mexicano de 31 anos detido em Hackensack, no estado de Nova Jersey, no nordeste do país, que foi colocado em quarentena.

De acordo com um comunicado da polícia de imigração (ICE), foram suspensas as admissões naquele centro.

Um agente da ICE que trabalha naquele centro também foi diagnosticado com a Covid-19 na semana passada, informou a organização de direitos civis ACLU.

"Isto é o que os especialistas em saúde pública previram: os detidos são presas fáceis do vírus. Os mesmos especialistas também previram que, assim que a doença aparecesse em uma instalação, ela se espalharia rapidamente", disse Andrea Flores, uma das responsáveis pela organização.

"O ICE deve tomar imediatamente medidas radicais para reduzir o número de pessoas detidas, se não quiser ser responsável por uma crise humanitária", acrescentou.

Atualmente, cerca de 37 mil imigrantes estão sob custódia da polícia de imigração.

A ACLU e outras ONGs pediram aos tribunais a libertação dos internos, pelo menos os mais vulneráveis.

Mas combater a imigração ilegal é uma prioridade para o presidente Donald Trump, e os apelos das associações até agora não surtiram efeito.

O medo do coronavírus também levou médicos, congressistas e ativistas a pedir a libertação de americanos que cumprem penas de prisão por crimes não violentos ou que estão chegando ao fim de suas sentenças.

As autoridades judiciais de Nova Jersey, por exemplo, ordenaram a libertação provisória de mil detentos de suas prisões municipais, muitos condenados por delitos menores.