Comunicado do Business Wire :Zello

A Zello, empresa responsável por um serviço de mensagens de voz com um toque que possibilita a colaboração entre trabalhadores e comunidades, anuncia hoje que sua solução empresarial está agora disponível gratuitamente a socorristas do mundo todo. Por meio de seu programa Zello para Socorristas, os socorristas nos Estados Unidos puderam utilizar a versão profissional do Zello sem nenhum custo. O aplicativo Zello já está disponível em 22 idiomas, e os benefícios do programa são oferecidos agora a qualquer organização de socorristas do mundo.

O Zello tem sido considerado com frequência uma ferramenta fundamental em momentos de crise para coordenar esforços de prevenção e resgate. A atual pandemia de coronavírus não é uma exceção. A empresa Zello também já mobilizou equipes para lidar rapidamente com a crescente demanda pelo programa. Ela tem recebido várias solicitações a cada hora, gerando o maior pico de requisições de todos os tempos.

"Observarmos os desdobramentos da COVID-19 e estamos prevendo muita pressão sobre sistemas hospitalares e de socorristas", explicou Bill Moore, CEO da Zello. "Neste momento, os socorristas e seus supervisores precisam se comunicar com um grupo mais amplo de pessoas que não possuem equipamentos ou cobertura de rádio. Dessa forma, decidimos abrir o programa em nível empresarial a todas as organizações de socorristas do mundo para ajudar a suavizar a pressão sobre esses sistemas."

Além da extensão da cobertura geográfica, o programa Zello para Socorristas passou a incluir todas as soluções empresariais, inclusive histórico de localização de todos os usuários da rede, um serviço possibilitado pelo Google Maps. Outros recursos disponíveis incluem um arquivo centralizado e pesquisável de toda a comunicação e uma nova solução de comunicação de expedição. Os usuários do Zello também podem enviar fotos e mensagens entre si e para grupos de até oito mil usuários, e podem usar o recurso para trocar informações essenciais que, às vezes, podem significar a diferença entre a vida e a morte.

"O Zello é um recurso muito usado por minha equipe para coordenação em momentos de crise", contou o capitão Patrick Ryan do Corpo de Bombeiros do Tennessee no condado de Maury, participante do programa Zello para Socorristas. "Vivemos e trabalhamos em uma área muito rural, e usamos o aplicativo diariamente para coordenar operações de forças de segurança e bombeiros. O aplicativo é uma excelente ferramenta para instituições que trabalham com orçamentos restritos como a nossa. Se não fosse o programa Zello para Socorristas, não teríamos acesso a essa tecnologia tão necessária. A interoperabilidade do Zello entre diferentes tipos de redes de rádio, inclusive a FirstNet, permite que nossos departamentos combinem os canais de rádio de todos em um só dispositivo."

"O Zello melhorou consideravelmente a comunicação de nossas equipes durante situações críticas como a que estamos enfrentando atualmente", destacou Steve Castellano, líder de TI e técnico de sistemas dos Serviços de Emergência da Pensilvânia no condado de Delaware, outro participante do programa Zello para Socorristas. "Sem o aplicativo, teríamos muita dificuldade para coordenar atividades, configurar estações de chamada para fins informativos, comunicar áreas de possível exposição, criar canais do Zello durante as atividades para apoiar operações de combate à COVID-19 e fazer contato com todos fora da faixa de cobertura tradicional de rádio. Cada minuto faz muita diferença nas situações que enfrentamos, o que requer frequentemente coordenação com equipes de gestão de emergências. Por funcionar em diversas plataformas e com qualquer operadora móvel, o Zello tem sido crucial para ampliar nossa capacidade e organizar nossas equipes de um modo inédito."

Bombeiros, equipes médicas de emergência, policiais, operadores de 911, equipes de busca e resgate, entre muitas outras, utilizam o Zello em situações de emergência e rotineiras para superar desafios relacionados com tecnologias de rádio caras e tradicionais. Agora, ainda mais grupos responsáveis por lidar com emergências poderão utilizar seus celulares convencionais para ter acesso a uma comunicação clara e criptografada. Ao contrário do rádio, o Zello funciona entre jurisdições e em qualquer rede de celular ou conexão Wi-Fi (mesmo em áreas de baixa largura de banda).

Muitas organizações de socorristas sem fins lucrativos sofrem com restrições orçamentárias. Oferecer a solução empresarial do Zello a socorristas remove um sério problema que limita as possibilidades de ação dessas organizações em momentos de necessidade urgente. Ainda que socorristas já possam contar com a versão gratuita do Zello, sua versão empresarial acrescenta controle e auditoria organizacionais de modo centralizado. Isso é fundamental na sequência de um evento de grande importância.

Se sua organização tiver interesse no programa, acesse a página do Zello para Socorristas para obter mais informações e verificar se vocês se qualificam.

SOBRE O ZELLO

O Zello é o maior serviço de comunicação com um toque para comunidades e empresas do mundo todo. Milhões de trabalhadores e usuários do Zello se comunicam em tempo real utilizando qualquer rede de dados ou sem fio para compartilhar atualizações, fazer contato em situações de emergência e solucionar problemas. Fundada em 2012, a empresa Zello possui capital fechado, gera lucro e é reconhecida como um dos Melhores Locais de Trabalho de Austin, no estado norte-americano do Texas. Estão entre seus atuais clientes a Patrulha Rodoviária da Califórnia, corpos de bombeiros de todos os Estados Unidos e clientes corporativos como Bechtel, Honda, Restoration Hardware, Starwood/Marriott, Waste Management e YRC Freight. Para experimentar o aplicativo Zello, acesse zello.com/try.

