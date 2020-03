Bolsonaro critica quarentena por coronavírus e pede volta à normalidade

O presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar nesta terça-feira (24) o possível impacto da pandemia do novo coronavírus no Brasil e afirmou que governadores e prefeitos que adotaram medidas de quarentena põem em risco a economia com uma política de "terra arrasada".

"Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada. A proibição de transporte, o fechamento de comércio e o confinamento em massa", disse em discurso transmitido por rede de rádio e televisão.

"Os empregos devem ser mantidos, o sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade", acrescentou.