Irã descarta presença de 'forças estrangeiras' para combater Covid-19

A presença de "forças estrangeiras" no Irã para combater o novo coronavírus não é cogitada por Teerã, disse nesta terça-feira (24) Alireza Vahabzadeh, assessor do ministro da Saúde, provocando a suspensão de uma missão anunciada pela ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF).

"Devido à aplicação do Plano Nacional de Mobilização contra o Coronavírus e ao uso pleno das capacidades médicas das forças armadas, não é necessário, no momento, que forças estrangeiras criem leitos hospitalares, e sua presença é excluída", disse Vahabzadeh.

A ONG informou à AFP que sua "operação [anunciada no domingo estava] suspensa até a notificação oficial" do Irã.

A República Islâmica é um dos países mais atingidos pela pandemia da Covid-19, junto com Itália, China e Espanha.

Foram registradas mais 122 vÚtimas fatais nas últimas 24 horas, declarou o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianuche Jahanpur, e "o total da epidemia em nosso país [...] sobe [agora] para 1.934 mortes".

Segundo Jahanpur, desde segunda-feira 1.762 novos casos de contágio foram confirmados, o maior registro para um único dia elevando para 24.811 o total de contaminados.

MSF anunciou no domingo o envio de um "hospital de campanha com 50 leitos" e "uma equipe de emergência de nove pessoas em Isfahan" (centro), a terceira maior cidade do Irã, para aliviar a "pressão no sistema" saúde local".

Em um comunicado, o MSF disse que não entendeu as declarações do Ministério da Saúde, que ocorreram após o pouso, "domingo e segunda à noite" em Teerã, de dois aviões com "o material necessário" e a equipe de nove pessoas. pessoas para Isfahan.

A organização médica internacional disse que está "pronta para implantar rapidamente sua equipe" no Irã ou em outros países da região.