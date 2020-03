O jogador de basquete espanhol Pau Gasol, vencedor de três medalhas olímpicas, agradeceu ao Comitê Olímpico Internacional (COI) nesta terça-feira por suspender os Jogos de Tóquio-2020 devido à pandemia de Covid-19.

"É um momento muito difícil para todos e o mundo do esporte assume seu enorme papel. A saúde e o bem-estar sempre devem prevalecer sobre qualquer outra consideração", disse o veterano Gasol, de 39 anos, em um vídeo publicado em sua conta do Twitter.

"Quero agradecer ao COI por tomar uma decisão tão difícil quanto necessária para garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas na celebração dos Jogos Olímpicos em Tóquio", disse Gasol no vídeo, no qual ele veste uma camiseta escura com o nome de "Kobe" e o número 24, em memória de seu falecido ex-parceiro Kobe Bryant.

"É responsabilidade de todos ficarmos unidos para enfrentar esta terrível pandemia. Juntos, ganharemos a medalha de ouro", conclui o atual pivô do time da NBA, o Portland Trail Blazers, que ficou afastado das quadras durante um ano devido a uma lesão no pé esquerdo.

A quatro meses de fazer 40 anos, e apesar desse processo prolongado de recuperação, Gasol pretendia estrear com o Trail Blazers na temporada 2019/2020 - suspensa em 11 de março devido à pandemia - e, acima de tudo, competir com a camisa da Espanha em seus quintos Jogos Olímpicos, em Tóquio.

Com a seleção espanhola, Gasol conquistou duas medalhas de prata em Pequim-2008 e Londres-2012 e uma de bronze no Rio de Janeiro-2016, além de um campeonato mundial e três europeus.

Durante suas duas décadas de carreira na NBA, o centro ganhou dois anéis de campeão em 2009 e 2010 com o Los Angeles Lakers ao lado de Kobe Bryant e foi selecionado seis vezes para o All-Star Game.