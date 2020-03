As medidas sanitárias e econômicas da América Latina contra a Covid-19

Nos últimos dias, os países latino-americanos tornaram mais rígidas as medidas para frear a pandemia do novo coronavírus, enquanto, em paralelo, colocam em prática planos de ajuda econômica.

A região soma cerca de 6.800 casos confirmados do novo coronavírus, com 138 mortos, segundo contagem feita pela AFP a partir dos números oficiais.

A seguir, as principais medidas de cada país da região.

- Argentina -

Confinamento nacional obrigatório até o próximo 31 de março. Fronteiras fechadas para estrangeiros e não residentes. Aumento nos subsídios às famílias pobres, aos aposentados e aos desempregados.

Ajuda financeira de cerca de US$ 5,3 bilhões às pequenas e médias empresas.

- Bolívia -

Quarentena total por 14 dias desde 22 de março. Só podem transitar veículos autorizados pela polícia que transportem funcionários de fábricas e da área da saúde ou jornalistas. Fechamento das fronteiras. Eleições que ocorreriam no próximo 3 de maio adiadas sem prazo definido.

- Brasil -

Fechamento de fronteiras terrestres. Proibição de acesso a cidadãos de grande parte da Europa e Ásia. Quarentena em São Paulo, com fechamento de restaurantes, bares e outros serviços, exceto os de saúde, segurança, bancos, supermercados, padarias e transporte público. No Rio, proibido frequentar as praias. Vários estados suspenderam aulas e eventos públicos, ordenaram o fechamento do comércio e reduziram a capacidade dos transportes. Presos do estado de São Paulo confeccionarão 320.000 máscaras descartáveis de proteção contra o coronavírus.

Plano econômico emergencial de R$ 147,3 bilhões nos próximos três meses, principalmente para os setores mais pobres.

- Chile -

Toque de recolher à noite. Fechamento de fronteiras marítimas, terrestres e aéreas. Cordão sanitários em alguns dos locais mais remotos do mundo: Puerto Williams entrará em quarentena total; aeroportos e portos fechados nas ilhas de Chiloé, Juan Fernández (Robinson Crusoé) e Ilha de Páscoa. Adiamento do plebiscito sobre a reforma constitucional de abril a outubro. Suspensão por tepo indeterminado do futebol chileno.

Programa de emergência econômica de US$ 11 bilhões.

- Colômbia -

Isolamento obrigatório até o próximo 13 de abril. Proibição de voos internacionais. Fechamento das fronteiras terrestres, marítimas e fluviais.

Programa de ajuda à economia, estimado em US$ 15 bilhões.

- Costa Rica -

Fechamento de fronteiras terrestres, aéreas e marítimas. Proibição de entrada de estrangeiros. Suspensão de aulas, shows e acesso aos parques nacionais. Fechamento de bares, discotecas e cassinos.

- Cuba -

Fechamento de fronteiras para não residentes desde terça-feira. Saída progressiva de turistas. Isolamento por 14 dias dos que entrarem no país. Teletrabalho para todos os que puderem trabalhar dessa forma. Suspensão de atividades públicas. As aulas continuam.

Exoneração dos impostos ao setor privado que não tiver condições de funcionar.

- Equador -

Toque de recolher nacional com duração de até 15 horas. Fechamento da fronteira (menos para comércio) e suspensão de voos. Restrição dos veículos e confinamento obrigatório. Suspensão das aulas e trabalho presencial. Auxílio de cerca de US$ 60 por dois meses para 400.000 famílias de vendedores ambulantes e agricultores e empréstimos de até US$ 2.500, com um período de carência e juros baixos.

- El Salvador -

Quarentena obrigatória por 30 dias. Restrição de deslocamento. Fechamento de aeroportos, portos e fronteiras terrestres para as pessoas. Suspensão temporária de pagamento por serviços como água, eletricidade, telefone, internet e cartões de crédito.

- Guatemala -

Toque de recolher das 16H00 às 04H00. Parada da produção industrial "não essencial" por uma semana. Fechamento das fronteiras para estrangeiros. Proibição de transporte público. Incentivo ao teletrabalho. Pedido de expansão orçamentária para US$ 915 milhões como forma de reativar a economia.

- Honduras -

Toque de recolher nacional. Plano para o fornecimento de alimentos básicos por 30 dias às famílias mais pobres a partir de quarta-feira.

- México -

Fechamento da fronteira com os Estados Unidos. Fechamento de museus, teatros, cinemas e zonas arqueológicas. Suspensão das aulas durante um mês. A partir desta terça-feira, distanciamento social, proteção a idosos e a doentes crônicos.

- Nicarágua -

Empresas privadas incentivam que os funcionários não saiam e a Igreja Católica está avaliando fechar suas igrejas por medo de que haja mais infecções do que os relatórios do governo, que registra dois casos confirmados.

- Panamá -

Toque de recolher à noite. Fechamento do espaço aéreo, e das fronteiras marítimas e terrestres. Proibição de entrada de estrangeiros. Suspensão das aulas. Proibição para grandes eventos.

- Paraguai -

Fechamento de fronteiras e aeroportos até domingo, 29 de março, para reduzir o impacto da pandemia Covid-19, que já deixou duas vítimas fatais no país.

- Peru -

Toque de recolher noturno e restrição de tráfego de veículos durante o dia. Militares controlam cidades. Isolamento doméstico obrigatório. Fechamento de fronteiras para as pessoas. Fechamento das lojas, exceto estabelecimentos do setor de alimentação, farmácias e bancos.

14 dias de confinamento em hotéis para peruanos que retornam em voos humanitários. Ajuda de cerca de US$ 110 para 13 milhões de cidadãos em situação de pobreza.

- República Dominicana -

Toque de recolher noturno, com exceção para o pessoal da saúde e funcionários dos setores elétrico, de segurança e da imprensa.

Interrupção das atividades comerciais, exceto mercados e farmácias. Fechamento das fronteiras e suspensão dos voos. Proibição da circulação dos ônibus intermunicipais.

- Uruguai -

Quarentena obrigatória de 14 dias para as pessoas que chegam dos países considerados em risco. Suspensão dos voos vindos da Europa. Fechamento das fronteiras terrestres. Proibição de descida de passageiros em cruzeiros.

Suspensão de aulas, shows, missas, cinemas, velórios e casamentos com convidados. Parulhamento policial para evitar aglomerações em espaços públicos.

Adiamento para o pagamento dos impostos. Pacote econômico de cerca de US$ 22 milhões para quem necessita de assistência social.

- Venezuela -

Quarentena nacional decretada. Suspensão das atividades de trabalho, distribuição de alimentos, saúde, serviços básicos, comunicações e segurança.

Uso obrigatório de máscaras em mercados, farmácias e hospitais. Suspensão das aulas. Suspensão dos voos, exceto de carga.

Por seis meses: pagamento de salários a funcionários de pequenas e médias empresas, e suspensão dos pagamentos de aluguel de lojas e financiamentos imobiliários. Isenção nos pagamentos em crédito.