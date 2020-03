UE aprova planos de apoio a empresas da Espanha por coronavírus

A Comissão Europeia aprovou nesta terça-feira (24) os planos da Espanha de apoio às empresas e aos trabalhadores independentes afetados pela pandemia do novo coronavírus, especificamente dois sistemas de garantia no valor de 20 bilhões de euros.

"Com esses dois sistemas de garantia para novos empréstimos e operações de refinanciamento, a Espanha ajudará trabalhadores autônomos e pequenas e médias empresas a enfrentar a crise", disse Margrethe Vestager, comissária europeia para a Concorrência.

A executiva da comunidade avaliou os planos de acordo com as regras da União Europeia (UE) sobre auxílios estatais, que Bruxelas relaxou temporariamente para apoiar o aumento de gastos e a ajuda pública para lidar com a Covid-19.

"As medidas de garantia visam a limitar os riscos associados à emissão de empréstimos operacionais (...) para garantir empregos e continuar suas atividades", explicou a comissária através de um comunicado.

Bruxelas salienta que as medidas limitam o risco assumido pelo Estado a um máximo de 80% no caso do plano para as empresas independentes e pequenas e médias e de 70% para as grandes empresas.

Para conter o impacto do novo coronavírus, que a Comissão Europeia diz que arrastará a zona do euro para a recessão em 2020, os países europeus multiplicaram seus milionários planos de socorro para apoiar seus sistemas de saúde e economias.

A Espanha, quarta economia da UE, anunciou, entre outras medidas, que garantirá empréstimos comerciais de até 100 bilhões de euros, além de 600 milhões de euros para ajudar os mais vulneráveis