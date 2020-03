Cristiano Ronaldo doa unidades de tratamento intensivo a hospitais portugueses

Cristiano Ronaldo e seu agente, Jorge Mendes, vão doar três unidades de tratamento intensivo a hospitais portugueses para ajudá-los a lidar com a epidemia do novo coronoavírus, informaram esses hospitais na terça-feira.

Cristiano e Mendes vão oferecer "duas unidades de terapia intensiva" com capacidade "de dez leitos cada" ao Centro Hospitalar da Universidade Norte de Lisboa (CHULN), disse à AFP um porta-voz desta clínica.

As equipes terão leitos, respiradores e monitores cardíacos: "um equipamento essencial para ajudar os pacientes do Covid-19", disse um comunicado do hospital.

Atualmente, o CHULN, que inclui os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, tem capacidade para 77 leitos.

Jorge Mendes e seu amigo Cristiano também farão uma doação semelhante ao hospital de Santo Antônio, no centro do hospital universitário do Porto, no norte do país.

"Este é um investimento muito importante que inclui mais de uma dúzia de respiradores e outros equipamentos necessários", disse Eurico Castro Alves, diretor do departamento de cirurgia deste hospital, ao jornal Jornal de Notícias, acrescentando que esta unidade levará seus nomes.

"Se necessário, Cristiano Ronaldo quer fazer o mesmo na Madeira, sua ilha natal", acrescentou.

A Madeira tem 11 casos confirmados de Covid-19 dos 2.362 registrados no país, nos quais 33 pessoas morreram com a doença, segundo o último balanço oficial.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro está atualmente na ilha, onde foi visitar sua mãe, que está se recuperando de um derrame. Ele ficou em quarentena depois que seu colega de equipe da Juventus, Daniele Rugani, testou positivo para o coronavírus.

As autoridades do arquipélago haviam especificado em 12 de março passado que não apresentavam nenhum sintoma da doença.