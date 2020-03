RDC decreta 'estado de emergência' e isola a capital, Kinshasa

O presidente da República Democrática do Congo (RDC), Félix Tshisekedi, decretou na noite desta terça-feira (24) "estado de emergência" no país e o isolamento da capital, Kinshasa, para evitar a propagação do coronavírus.

"Decreto o estado de emergência", declarou o chefe de Estado em discurso transmitido pela televisão, no qual anunciou a "proibição" de todas as viagens entre Kinshasa e as províncias, para permitir o confinamento da capital, foco da pandemia. A RDC declarou oficialmente 45 casos, três mortes e uma pessoa curada, todos em Kinshasa.