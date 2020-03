Número de mortos na Itália volta a crescer; infectados são quase 70 mil

O número de mortes na Itália em decorrência da covid-19 cresceu em 743 nas últimas 24 horas, um novo aumento depois de dois dias seguidos de redução nos novos números. Agora, são 6.820 as vítimas fatais da doença causada pelo novo coronavírus.



O número de novas infecções cresceu em 3.612 de ontem pra hoje, fazendo o total de pessoas infectadas pelo coronavírus chegar a 69.176 na Itália. Segundo a Defesa Civil local, o número de pessoas infectadas atualmente, dado que exclui curados e mortos, é de 54.030 pessoas.



Hoje, o governo da Itália aprovou medidas mais duras para restringir a circulação de pessoas. De acordo com a agência de notícias italiana ANSA, entre as medidas estão multas de até quatro mil euros e o confisco de veículos.