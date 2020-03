Touradas na Espanha são canceladas devido à pandemia do novo coronavírus

Touradas na Espanha são canceladas devido a pandemia do novo coronavírus (foto: AFP/ Divulgação) ministro da Cultura da Espanha, José Manuel Rodríguez Uribes, em conjunto com a Fundação Toro de Lídia (FTL), decidiu suspender as famosas touradas que ocorrem no país, devido ao avanço do novo coronavírus por todo o mundo. As touradas que seriam realizadas nas cidades de Valência, Castelló, Madrid, Sevilha, Múrcia e Arnedo, nos meses de março, abril e maio, foram suspensas por tempo indeterminado. , em conjunto com a(FTL), decidiu suspender as famosasque ocorrem no país, devido ao avanço dopor todo o mundo. As touradas que seriam realizadas nas cidades de Valência, Castelló, Madrid, Sevilha, Múrcia e Arnedo, nos meses de março, abril e maio, foram suspensas por tempo indeterminado.

El ministro de Cultura llama a la Fundación Toro de Lidia con el compromiso de abordar las ayudas al sector, por @zabaladelaserna https://t.co/XJ7Nn9fZRN %u2014 El Mundo Toros (@ElMundoToros) March 18, 2020





As organizações de diferentes classes de touradas existentes na Espanha escreveram cartas ao ministro pedindo o cancelamento dos eventos devido ao perigo de contaminação pelo vírus. Os empregados e organizadores da Anoet (Associação Nacional de Organizadores de Tourada, na sigla em inglês) e o Sindicato dos Criadores de Touros de Lídia também enviaram ao chefe da Cultura caminhos para dar visibilidade posterior às touradas.

Manuel Rodríguez reconheceu que o coronavírus será um duro golpe para a realização das touradas no país, por existirem mais de 550 arenas espalhadas por todo o território espanhol e os eventos empregarem mais de 200 mil pessoas, movimentando cerca de R$ 4,4 bilhões por ano. O ministro concordou em realizar uma reunião de emergência com a FLT para tratarem do assunto.

“Estudaremos a possibilidade de iniciar planos de contingência, recuperação e suporte para a indústria o mais rápido possível. Nós não podemos permitir isso”, afirmou Rodríguez.

O cancelamento ocorreu devido ao risco de contágio do coronavírus nas arenas onde ocorrem as touradas. Assim como foi feito quanto a eventos esportivos, políticos e educacionais, elas devem ser remarcadas quando o vírus for controlado.

Coronavírus na Espanha

Segundo o Ministério da Saúde, o número de novos casos de contaminação pelo coronavírus na Espanha saltou para 39.673 na manhã desta terça-feira (24). O total de confirmações era de 33.089 na segunda-feira. O número de mortes cresceu de 2.182 para 2.696 durante a noite.

