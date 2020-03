Comunicado do Business Wire :Dental Monitoring

A Dental Monitoring anunciou na semana passada o lançamento de uma versão simplificada da SmileMate Virtual Consultation - sua solução de teleodontologia para permitir que os profissionais de odontologia avaliem remotamente suas novas consultas de pacientes e de maneira compatível com HIPAA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200324005710/pt/

Photo: SmileMate by DentalMind

Dada a escala da pandemia e as crescentes medidas de contenção adotadas pelos governos em todo o mundo, a odontologia como Consulta Virtual SmileMate surgiu como uma solução para ajudar a avaliar pacientes remotamente nesses tempos sem precedentes - iniciando uma primeira consulta em casa e impedindo a propagação do COVID-19.

Ao lado de todos os profissionais da área odontológica, a Dental Monitoring decidiu fornecer até o final de maio de 2020, acesso gratuito à Consulta Virtual SmileMate a todos os dentistas e ortodontistas individuais em todo o mundo.

A Consulta Virtual SmileMate é uma versão "leve" do SmileMate, mais simples e mais imediata para implementar nesses tempos - permitindo rápida integração e implementação. Foi desenvolvida para permitir que as práticas avaliem remotamente seus novos pacientes diretamente no site.

CEO e cofundador da Dental Monitoring, Philippe Salah, explicou: "Permitir acesso gratuito à nossa solução até o final de maio é nosso dever como cidadãos globais. É importante ajudar os profissionais de odontologia a encontrarem soluções para que possam continuar prestando atendimento especializado, mesmo durante a pandemia."

Sobre o desenvolvimento acelerado da Consulta Virtual da SmileMate, CEO e fundador da SmileMate, Nick Duncan disse: "Acho que falo por toda a indústria odontológica quando digo que nosso único foco neste momento é fazer o possível para ajudar as clínicas a passar pelo atual período de incerteza. Trabalhamos duro para desenvolver uma nova versão de nossa tecnologia, mais fácil de implementar para pacientes e clínicas individuais. Como parceiro de profissionais da área odontológica, torná-lo gratuito para todos os dentistas e ortodontistas independentes era a coisa certa a fazer."

A Dental Monitoring está trabalhando com profissionais da área odontológica para melhorar suas soluções e ajudar os pacientes a acessar atendimento odontológico a qualquer hora e em qualquer lugar.

Sobre a Consulta Virtual SmileMate, avaliação remota de novos pacientes.Todas as ligações de pacientes novos podem ser pré-qualificadas remotamente usando a ferramenta de avaliação da Consulta Virtual SmileMate diretamente no site da clínica do profissional. O processo é simples:

Primeiro passo- O profissional só precisa instalar um widget em seu site de prática. O novo paciente clica no widget, cria um perfil e tira cinco fotos intra-orais do seu smartphone (não há necessidade de baixar um aplicativo ou usar um ScanBox e afastadores de bochecha)

Segundo passo- Um relatório personalizado abrangente é gerado automaticamente pelo nosso mecanismo de IA e enviado ao profissional

Terceiro passo- O profissional qualifica as necessidades do paciente em seu portal SmileMate

Quarto passo- O médico analisa e personaliza o relatório antes de compartilhar com o paciente, juntamente com suas opções de tratamento e um link de reserva, se for necessária uma consulta.

Para implementar a Consulta Virtual SmileMate, acesse: https://dental-monitoring.com/maintain-patient-care/

Depois do dia 31 de maio de 2020 e até o final da pandemia,Consulta Virtual SmileMate estará disponível a um custo reduzido de 50%: US$ 150/mês.

Sobre a Integração Acelerada e RápidaA Consulta Virtual SmileMate fica pronta para usar em alguns minutos após os médicos e suas equipes terem realizado nosso onboarding acelerado gratuito - um novo processo de implementação simplificado que é feito 100% remotamente por meio de webinars e suporte individual por nossa equipe de suporte ao cliente.

Para reservar um horário para a próxima sessão de treinamento, acesse: https://dental-monitoring.com/maintain-patient-care/

Sobre a Dental Monitoring(www.dental-monitoring.com) Fundada em 2015 por Philippe Salah, a Dental Monitoring é a primeira empresa baseada em IA que aborda o mercado odontológico. O pacote de software DM foi projetado para atender às necessidades dos profissionais de odontologia durante toda a jornada do paciente: antes do tratamento para aumentar o envolvimento do paciente, durante o tratamento para melhorar a qualidade dos cuidados prestados pelos profissionais de odontologia e após o tratamento para garantir a estabilidade do paciente e resultado do tratamento. A empresa opera na Europa, Estados Unidos e Ásia-Pacífico. Emprega cerca de 250 funcionários em seus cinco escritórios localizados em Paris, Austin, Londres, Hong Kong e Sydney. SmileMate é uma subsidiária da Dental Monitoring (https://www.smilemate.com/).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200324005710/pt/

Contato de Imprensa: Charlotte Garzino: c.garzino@dental-monitoring.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.