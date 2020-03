Alemanha planeja prolongar suspensão da Bundesliga até 30 de abril

A Liga Alemã de Futebol (DFL) irá propor aos clubes prolongar a suspensão da Bundesliga até 30 de abril, na assembleia-geral convocada para 31 de março.

Na última assembleia dos 36 clubes da primeira e da segunda divisões do futebol alemão, foi decidida a suspensão do campeonato até 2 de abril devido à pandemia do coronavírus.

A DFL explicou que o objetivo, "se for autorizado e se, evidentemente, for aceitável do ponto de vista da saúde pública", é terminar os campeonatos antes de 30 de junho, mesmo que seja necessário disputar a reta final da temporada com portões fechados.

Mas, diante da evolução da pandemia na Alemanha, a DFL garantiu cogitar diversos cenários possíveis.

Para os clubes, pelo menos da primeira divisão, os direitos de televisão constituem a maior fonte de receita e jogar com portões fechados permitiria receber os recursos e cobrir parte do prejuízo causado pela epidemia.