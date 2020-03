Trump: quero economia dos EUA aberta até a Páscoa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 24, que deseja que a economia do país esteja novamente aberta até a Páscoa e voltou a defender a retomada das empresas fechadas por conta do coronavírus. Em entrevista à Fox News, o republicano argumentou que, embora mais pessoas morram anualmente por gripe e acidentes automobilísticos, a economia não para por conta disso. "A cura não pode ser pior que a doença", reafirmou, acrescentando que a paralisação pode "destruir o país".



Para Trump, os Estados Unidos "não foram construídos para ficarem paralisados". Ele disse que mais pessoas podem morrer se o país entrar em recessão, já que haverá mais suicídio, depressão e turbulências civis. "Teremos de voltar ao trabalho mais rápido do que as pessoas achavam", destacou, acrescentando que a paralisação pode "destruir o país".