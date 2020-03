EUA/Kudlow: estamos muito perto de aprovar pacote contra coronavírus

Diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, Larry Kudlow afirmou que o pacote de estímulos contra o coronavírus será "o maior da história" e que espera que o Congresso chegue a um acordo ainda nesta terça-feira, 24. "Estamos muito, muito perto de aprová-lo", garantiu, durante entrevista à TV Fox Bussiness.



Segundo Kudlow, um dos objetivos da legislação é garantir que trabalhadores tenham acesso a 100% do seguro-desemprego caso sejam demitidos.



Kudlow informou ainda que, no fim do mês, o governo americano irá reavaliar a paralisação imposta a alguns setores por conta da pandemia. "Não há dúvidas de que isso deve ser pensado de forma séria. Diria que, depois do período de 15 dias, que termina no próximo final de semana, vamos verificar algumas áreas da economia que estejam seguras o suficiente (para reabrir)", disse.



O diretor também projetou que a economia do país terá uma forte recuperação após o fim da epidemia.