Pence: Vamos avaliar maneiras de reabrir economia americana nas próximas semanas

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou nesta terça-feira, 24, que, nas próximas semanas, o governo americano vai avaliar maneiras de retirar as restrições impostas a empresas por conta do coronavírus. "Vamos encontrar maneiras de reabrir a economia americana, sem deixar de cuidar dos mais vulneráveis", disse, em entrevista à Fox News.



Pence se mostrou otimista de que o pacote de estímulos fiscais contra os efeitos da epidemia será aprovado hoje pelo Congresso. Segundo ele, haverá programa de empréstimos especiais para os setores mais afetados.



O vice-presidente também salientou que o risco da doença para o americano médio segue baixo, mas que é preciso ter cuidado com os grupos mais vulneráveis, como idosos e pessoas com doenças preexistentes.