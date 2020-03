Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics Holdings, LLC

Lineage Logistics Holdings, LLC ("Lineage" ou a "Empresa"), a maior e mais inovadora provedora de logística com controle de temperatura do mundo, anunciou hoje seu compromisso de doar US$ 5 milhões e o lançamento de sua campanha Share A Meal (Compartilhe uma refeição) para ajudar a fornecer 100 milhões de refeições* a pessoas necessitadas em resposta à COVID-19.

"O vírus COVID-19 apresenta desafios extraordinários para a movimentação, armazenamento e distribuição de alimentos em larga escala", disse Greg Lehmkuhl, presidente e CEO da Lineage. "Na Lineage, construímos um negócio dedicado a 'pastorear' e proteger alimentos em todo o mundo, e isso nos coloca em uma posição única para ajudar a superar esses desafios. Queremos fazer a nossa parte compartilhando o que temos para oferecer, o que inclui espaço de armazenamento com temperatura controlada, experiência em logística da cadeia de suprimentos e recursos financeiros."

Em homenagem a essa resposta e para iniciar a campanha, a Lineage está doando US$ 1 milhão para o Fundo de Resposta de Solidariedade COVID-19 da Feeding America® e doará até US$ 500 mil a mais para equiparar as contribuições feitas em arrecadação de fundos realizada pela fundação deStephen e Ayesha Curry, a Eat. Learn. Play. Foundation, em que todos os fundos serão direcionados para a Feeding America®, a maior organização nacional de combate à fome dos EUA.

"Estamos trabalhando de inúmeras maneiras para garantir que todas as pessoas necessitadas, principalmente os moradores de Oakland, Califórnia, tenham acesso aos alimentos de que precisam durante a crise da COVID-19", disse Chris Helfrich, CEO da Eat. Learn. Play. Foundation. "Temos orgulho de fazer esse trabalho ao lado da Lineage Logistics. Eles se estabeleceram rapidamente como um parceiro inestimável nesses tempos críticos."

"Nós nos orgulhamos muito de poder unir forças e lançar a nossa campanha Share A Meal junto com a fundação de Stephen e Ayesha Curry, a Eat. Learn. Play. Foundation para trabalhar com a Feeding America e fornecer refeições tão necessárias em todos os locais", disse Kevin Marchetti, copresidente executivo da Lineage Logistics Holdings, LLC. "Esperamos nos conectar com pessoas inspiradoras e transformadoras, como os Curry, em comunidades nos Estados Unidos e em todo o mundo, nessa busca para alcançar nosso objetivo de ajudar a fornecer 100 milhões de refeições para as pessoas carentes."

Além desses compromissos iniciais, a Lineage procura trabalhar em estreita colaboração com inúmeros outros parceiros estratégicos para fazer contribuições financeiras e logísticas nas comunidades em todo o mundo e alcançar o objetivo ambicioso da campanha Share A Meal.

A Lineage acionará sua extensa rede de clientes, que inclui alguns dos maiores produtores e fabricantes de alimentos do mundo, para se unir à Lineage em seu compromisso, e a empresa desafiará seus investidores, fornecedores e outros líderes e negócios que se identificam com a causa a doar e trabalhar em conjunto para garantir que as pessoas em todo o mundo tenham acesso aos alimentos de que precisam. Além disso, reconhecendo que a COVID-19 é uma crise mundial, a Lineage juntou forças com a Global FoodBanking Network para fornecer fundos, doar alimentos e oferecer voluntariamente os recursos de armazenamento e a experiência em distribuição da empresa em escala global.

"Temos a oportunidade de enfrentar a situação nesse momento crítico de necessidade e cumprir ativamente a declaração de propósito da Lineage de ajudar a alimentar o mundo", disse Lehmkuhl. "É hora de nos perguntarmos o que defendemos e até onde estamos dispostos a ir a serviço dos outros. Somos 14 mil pessoas em comunidades próximas e distantes. Como cidadãos do mundo, estamos nisso juntos, e sabemos que a Lineage pode, e deve, fazer mais."

*O objetivo da Lineage de ajudar a fornecer 100 milhões de refeições incluirá doações financeiras e em espécie, facilitadas pela Lineage e seus parceiros, para a Feeding America e outras organizações de combate à fome. Para ajudar a campanha Share a Meal da Lineage e fazer uma doação para o Fundo de Resposta de Solidariedade COVID-19 da Feeding America, acesse: www.feedingamerica.org/lineage-covid

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage é a maior e mais inovadora fornecedora de soluções de logística de temperatura controlada do mundo. A experiência da Lineage em soluções logísticas completas, sua incomparável rede de instalações e seu uso de tecnologia se combinam para promover a segurança dos alimentos, aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, reduzir o impacto ambiental e minimizar o desperdício da cadeia de suprimentos. Como resultado, a Lineage ajuda os clientes de empresas Fortune 500 e das empresas familiares a aumentar a eficiência e proteger a integridade da sua cadeia de suprimento com temperatura controlada. Em reconhecimento às inovações líderes da empresa, a Lineage foi reconhecida como a principal empresa de ciência de dados na lista anual das empresas mais inovadoras do mundo de 2019 da Fast Company, além de estar classificada globalmente em 23.º lugar em uma avaliação de milhares de empresas em todo o mundo. Para outras informações, visite www.lineagelogistics.com.

Sobre a Feeding America®

Feeding America® é a maior organização de combate à fome nos Estados Unidos. Através de uma rede de 200 bancos de alimentos e 60 mil pontos de distribuição de alimentos e programas de refeições, fornecemos refeições para mais de 40 milhões de pessoas a cada ano. A Feeding America também apoia programas que combatem o desperdício de alimentos e melhoram a segurança alimentar entre as pessoas que servimos; educa o público sobre o problema da fome; e defende uma legislação que proteja as pessoas da fome. Indivíduos, instituições de caridade, empresas e governo têm um papel no combate à fome. Doe. Seja vonluntário. Defenda. Eduque. Juntos, podemos acabar com a fome. Acesse www.feedingamerica.org, encontre-nos no Facebook ou siga-nos no Twitter.

Sobre a Global FoodBanking Network

A Global FoodBanking Network (GFN) é uma organização internacional sem fins lucrativos que nutre a fome mundial através da união e do avanço de bancos de alimentos em mais de 30 países. A GFN se concentra no combate à fome e na prevenção de desperdício de alimentos, fornecendo experiência, direcionando recursos, compartilhando conhecimento e desenvolvendo conexões que aumentam a eficiência, garantem a segurança alimentar e alcançam mais pessoas que enfrentam a fome. No ano passado, 943 bancos de alimentos membros da GFN arrecadaram mais de 500 milhões de quilos de alimentos e produtos essenciais e os redirecionaram para alimentar 9,6 milhões de pessoas por meio de uma rede de mais de 55 mil organizações comunitárias e de serviços sociais. Para mais informações, visite www.foodbanking.org.

Sobre a Eat. Learn. Play.

Fundada pelo tricampeão da NBA e duas vezes premiado como Melhor Jogador, Stephen Curry, e pela empresária, apresentadora e autora best-seller do New York Times, Ayesha Curry, a Fundação Eat. Learn. Play. procura revelar o potencial humano de cada criança. Com foco na juventude de comunidades carentes, os programas da fundação estão ancorados em torno de três valores fundamentais vitais para uma infância bem-sucedida: nutrição, educação e atividade física. Como figuras emergentes nas áreas de tecnologia e alimentação, a família Curry está comprometida em aumentar o acesso à educação de qualidade para os alunos do ensino fundamental e médio, impulsionando a inovação e a criatividade e abrindo caminho para futuros brilhantes. O foco educacional da Eat. Learn. Play. se estende até a conclusão da faculdade, com o objetivo de diminuir a distância entre os alunos de baixa renda e minorias e seus colegas em relação à graduação. Os programas locais da fundação fornecem alimentos nutritivos para crianças em regiões de baixa renda para reduzir a fome na infância, ferramentas para aprender sobre o bem-estar holístico e ambientes para brincadeiras em segurança. Ao trabalhar com parceiros comunitários em todo o país, a Eat. Learn. Play. está comprometida em melhorar vidas de forma colaborativa para a geração jovem de hoje. Para contribuir com as doações da Eat. Learn. Play. ao Alameda County Community Food Bank, visite: bit.ly/elpcovidfund

