Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics

Kyrie Irving formou uma parceria com a Lineage Logistics, o maior e mais inovador fornecedor de logística controlada por temperatura do mundo, e a Feeding America®, a maior organização de combate à fome do país,para gerar conscientização a respeito de sua campanha Share A Meal (Compartilhe uma refeição), que busca ajudar a fornecer 100 milhões de refeições* em resposta à COVID-19. O objetivo da campanha é ajudar a garantir que nenhuma família ou criança passe fome durante esta pandemia global.

Kyrie está contribuindo pessoalmente com US$ 323 mil e pedindo para sua família, amigos, fãs e parceiros que se juntem a ele para doar em apoio ao Fundo de Resposta à COVID-19 da Feeding America. A Lineage Logistics doará o mesmo valor de todas as doações até US$ 200 mil para a City Harvest, a iniciativa privada da cidade de Nova York à fome e a maior organização de resgate de alimentos. Além disso, Kyrie e a Lineage estão doando mais de 250 mil refeições** à City Harvest para ajudar imediatamente os afetados pela COVID -19.

"Ver que os efeitos da COVID-19 chegarem às nossas famílias, escolas, empregos e ao acesso à comida realmente me afetou", disse Kyrie. "Estou animado em realizar uma parceria com a Feeding America e a Lineage Logistics para lançar a campanha Share A Meal com o objetivo de ajudar as comunidades marginalizadas a obter os recursos alimentares necessários durante esse período e trabalhar com a City Harvest para distribuir refeições a meus vizinhos necessitados em toda a área de Nova York. Obrigado a todos que estão na linha de frente que trabalham para manter todos nós seguros, saudáveis e alimentados. Juntos, podemos mudar o mundo com um pequeno gesto de cada vez."

"O vírus da COVID-19 apresenta desafios extraordinários para atividades de movimentação, armazenamento e distribuição de alimentos em larga escala", disse Greg Lehmkuhl, presidente e CEO da Lineage. "Na Lineage, construímos um negócio dedicado a proteger alimentos em todo o mundo, e esta experiência nos coloca em uma posição única para ajudar a superar esses desafios. Queremos fazer a nossa parte compartilhando o que temos para oferecer, o que inclui espaço de armazenamento com temperatura controlada, experiência em logística da cadeia de suprimentos e recursos financeiros."

A City Harvest se dedica a alimentar os nova-iorquinos que estão lutando para colocar as refeições em suas mesas e, em resposta à crise da COVID-19 e seu impacto econômico devastador, a organização está se esforçando para resgatar e entregar mais alimentos para atender à crescente necessidade. Considerado um serviço essencial pelo governador Cuomo e pelo estado de Nova York, sua frota de 22 caminhões continuará na estrada, trabalhando duro para garantir que todas as crianças, famílias e nova-iorquinos necessitados tenham comida nutritiva suficiente nas próximas semanas, meses, e por mais tempo ainda.

A Lineage está trabalhando com diversos parceiros estratégicos, entre eles, Kyrie e Stephen, e a fundação de Ayesha Curry, a Eat. Learn. Play., para atingir sua meta de campanha de 100 milhões de refeições. Com o reconhecimento de que a COVID-19 é uma crise mundial, a Lineage está trabalhando com a Global FoodBanking Network para fornecer fundos, doar alimentos e oferecer voluntariamente os recursos de armazenamento e a experiência em distribuição da empresa em escala global. A empresa também aproveitará sua ampla rede de clientes, que inclui alguns dos maiores produtores e fabricantes de alimentos do mundo, para se juntar à Lineage em seu compromisso de alcançar a meta ambiciosa da campanha Share A Meal.

Para se unir ao esforço da campanha Share A Meal e apoiar a Feeding America e a City Harvest, visite http://feedingamerica.org/kyrie-covid.

*Os 100 milhões equivalentes a refeições incluirão doações financeiras e em espécie facilitadas pela Lineage e seus parceiros para a Feeding America e outras organizações de combate à fome.

**A doação de 250 mil refeições é equivalente a 25 mil libras de alimentos doados à City Harvest, bem como uma doação monetária de US$ 25 mil, de acordo com o seguinte cálculo: US$ 1 = 10 refeições.

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage é a maior e mais inovadora fornecedora de soluções de logística de temperatura controlada do mundo. A experiência da Lineage em soluções logísticas completas, sua incomparável rede de instalações e seu uso de tecnologia se combinam para promover a segurança dos alimentos, aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, reduzir o impacto ambiental e minimizar o desperdício da cadeia de suprimentos. Como resultado, a Lineage ajuda os clientes de empresas Fortune 500 e das empresas familiares a aumentar a eficiência e proteger a integridade da sua cadeia de suprimento com temperatura controlada. Em reconhecimento às inovações líderes da empresa, a Lineage foi reconhecida como a principal empresa de ciência de dados na lista anual das empresas mais inovadoras do mundo de 2019 da Fast Company, além de estar classificada globalmente em 23.º lugar em uma avaliação de milhares de empresas em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.lineagelogistics.com.

Sobre a City Harvest

A City Harvest é a maior organização de resgate de alimentos da cidade de Nova York, ajudando a alimentar os quase 1,2 milhão de nova-iorquinos que estão lutando para colocar comida em suas mesas. Vamos resgatar 66 milhões de libras de alimentos este ano e entregá-los, gratuitamente, a centenas de cozinhas para preparação de sopas, depósitos de alimentos e outros parceiros da comunidade nos cinco distritos. Nossos programas capacitam as pessoas por meio de educação nutricional, aumentam a capacidade de nossos parceiros e fortalecem o sistema alimentar local, ajudando os nova-iorquinos que estão passando por insegurança alimentar a acessar, comprar e consumir alimentos nutritivos. Para saber mais sobre nosso trabalho, visite www.cityharvest.org

Sobre a Feeding America®

A Feeding America® é a maior organização de combate à fome dos Estados Unidos. Por meio de uma rede de 200 bancos de alimentos e 60 mil depósitos de alimentos e programas de refeições, fornecemos refeições para mais de 40 milhões de pessoas a cada ano. A Feeding America também apoia programas que evitam o desperdício de alimentos e melhoram a segurança alimentar entre as pessoas que atendemos; educa o público sobre o problema da fome; e defende uma legislação que proteja as pessoas de passarem fome. Indivíduos, instituições beneficentes, empresas e o governo desempenham um papel para acabar com a fome. Doe. Seja voluntário. Defenda. Eduque. Juntos, podemos acabar com a fome. Acesse www.feedingamerica.org, nos encontre no Facebook ou nos siga no Twitter.

