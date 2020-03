Comunicado do Business Wire :COMPUTEX

Infelizmente, o mundo é afetado por uma pneumonia infecciosa grave (COVID-19). Atualmente, mais de 300.000 pessoas foram diagnosticadas em 167 países em todo o mundo, impactando a economia, o comércio, o transporte, as convenções e o turismo. Os organizadores da COMPUTEX, o Presidente e Diretor Executivo da TAITRA, Sr. Walter Yeh, e o Secretário Geral da TCA, Sr. Enoch Du anunciaram conjuntamente, pela saúde e segurança dos expositores e visitantes, a eficácia da exposição e a manutenção da imagem da marca COMPUTEX, que a COMPUTEX programada para 2 a 6 de junho será remarcada para setembro.

Para continuar atendendo aos expositores e visitantes de todo o mundo, e considerando a saúde e a segurança de todos os participantes, a COMPUTEX foi remarcada para os dias 28 e 30 de setembro, no Centro de Exposições Taipei Nangang, Pavilhão 2 (TaiNEX 2) e apresentará 5G & comunicações, soluções inteligentes, jogos eletrônicos e InnoVEX (startups). Segundo o último relatório epidêmico da McKinsey, a epidemia na China e no leste da Ásia será controlada no início do segundo trimestre, sendo que a situação epidêmica na Europa e nos EUA irá desacelerar em junho. A TAITRA irá ampliar o convite aos visitantes de todo o mundo para comparecer à COMPUTEX em setembro, através de seus 63 escritórios no exterior.

Para os expositores que continuarem apoiando a COMPUTEX, a TAITRA irá organizar uma exposição online da COMPUTEX no Taiwantrade de 2 a 6 de junho e convidar compradores internacionais a participar de reuniões de compras online. A TAITRA também irá convidar expositores a realizar lançamentos de novos produtos, bem como empresas globais de TIC a compartilhar 5G, AIoT e outros aplicativos de tecnologia inteligente mediante seminários virtuais.

Para informações atualizadas, consulte:

Site da COMPUTEX: www.computextaipei.com.tw/

Facebook da COMPUTEX: www.facebook.com/COMPUTEX.TAITRA/

Exposições Comerciais de Taiwan: www.taiwantradeshow.com.tw/

Para mais informações sobre a prevenção contra a epidemia: https://www.cdc.gov.tw//En

(TAITRA) Frances Tseng: tsengfy@taitra.org.tw (APEX) Laura Wu: laura@apexpr.com.tw (APEX) Stella Lin: stella@apexpr.com.tw

