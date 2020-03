IAAF comemora adiamento dos Jogos de Tóquio-2020

A Federação Internacional de Atlético (IAAF) comemorou nesta terça-feira (24) o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021, uma decisão que dá "alívio e clareza nesta situação inédita e incerta".

"A IAAF comemora a decisão do Comitê Olímpico Internacional e do governo japonês de adiar os Jogos de Tóquio-2020 para 2021", se pronunciou a entidade em comunicado, um dia após se posicionar publicamente a favor do adiamento.

"É o que querem os atletas e temos certeza de que esta decisão dará aos atletas, aos dirigentes e aos voluntários um pouco de alívio e clareza nesta situação inédita e incerta", escreveu.

"O atletismo fará todo o possível para manter e criar uma temporada outdoor em 2020, começando e terminando mais tarde do que de costume. Assim, os atletas, quando estiverem preparados e respeitando as normas de segurança de saúde, terão acesso às competições em cada continente", completou a IAAF, que já anunciou o adiamento dos três primeiros Meetings (um no Catar e dois na China) do circuito da Liga de Diamante, que seriam disputados em abril e maio.

"Vamos também acelerar nosso trabalho sobre os processos classificatórios para os Jogos, em cooperação com o COI, e publicaremos qualquer mudança assim que for possível", completou.

A entidade, presidida pelo ex-atleta britânico Sebastian Coe, havia declarado na segunda-feira que estava aberta a adiar em um ano o Mundial de atletismo, previsto para ser disputado em Eugene, no Estado de Oregon, nos Estados Unidos, entre 6 e 15 de agosto de 2021.

"O Comitê Organizador (de Eugene-2021) nos garantiu que estava conversando com seus colaboradores e com as partes envolvidas para garantir que Oregon está disposto a sediar o Mundial em outras datas, principalmente me 20221", informou a IAAF.