G7 promete fazer o necessário para restabelecer o crescimento e o emprego

Os ministros das Finanças e os chefes dos bancos centrais do G7 prometeram nesta terça-feira (24) "fazer todo o necessário" para salvaguardar a economia e o emprego diante das perturbações causadas pela pandemia de coronavírus.

"Faremos o que for necessário para restaurar a confiança e o crescimento econômico e proteger empregos, empresas e a recuperação do sistema financeiro", segundo um comunicado, no qual também afirmam estar trabalhando em "pacotes substanciais e complementares" para ajudar as empresas a enfrentar a tempestade.