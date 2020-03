Comunicado do Business Wire :NEC Corporation

A Rakuten Mobile, Inc. e a NEC Corporation anunciaram hoje que a produção da unidade de rádio (RU) de sistemas de comunicação móveis de quinta geração (5G), desenvolvida conjuntamente pelas duas empresas, foi iniciada na fábrica da NEC Platforms, Ltd. em Fukushima (Japão), e já foi realizada a remessa da primeira unidade.

"Desenvolvida e produzida no Japão, a RU 5G da NEC desempenhará um papel de enorme importância na rede móvel nativa na nuvem e totalmente virtualizada da Rakuten Mobile", afirmou Tareq Amin, diretor, vice-presidente e diretor de tecnologia da Rakuten Mobile. "Com o início da produção da unidade de rádio 5G, começaremos a trabalhar na construção de nossas estações de base 5G com o objetivo de prestar um serviço 5G acessível, altamente eficiente e de elevada qualidade a nossos assinantes."

"A NEC tem muito orgulho de fazer parte da rede 5G avançada da Rakuten Mobile", declarou Atsuo Kawamura, vice-presidente executivo e presidente da unidade de negócios de serviços de rede da NEC Corporation. "Produzida em nossa fábrica de Fukushima, a RU 5G segue padrões de arquitetura aberta, é oferecida em formato compacto e consome pouca energia. Ao expandir o ecossistema 5G aberto, a NEC contribuirá para a criação de novos serviços móveis no mundo todo."

A nova RU 5G de alta qualidade produzida no país é equipada com uma antena massiva de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO, Multiple Input Multiple Output) na faixa de frequência de 3,7 GHz em um formato compacto, leve e de baixo consumo energético. Com a RU 5G, a Rakuten Mobile dará início ao desenvolvimento de sua rede 5G, começando com a construção de estações de base na área de Tóquio*1, e trabalhará para o lançamento de serviços comerciais de 5G em junho de 2020.

A Rakuten Mobile está desenvolvendo a primeira rede nativa na nuvem do mundo completamente virtualizada de ponta a ponta*2 e, em outubro de 2019, implementou com sucesso no Japão a primeira rede de acesso por rádio aberta, virtualizada e distribuída (OpenRAN). Além disso, a Rakuten Mobile e a NEC colaboram estreitamente em soluções de BSS e OSS para as operações de rede 4G da Rakuten Mobile.

*1 A Rakuten Mobile recebeu licenças para estações de rádio 5G (estações de base) do Ministério de Assuntos Internos e Comunicação do Japão para as cidades de Setagaya e Koto em 6 de março de 2020. *2 Para uma rede móvel comercial de grande escala (segundo dados de 1.º de outubro de 2019); pesquisa: Stella Associa

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200324005336/pt/

Rakuten Corporate Communications Department global-pr@mail.rakuten.com

NEC Corporate Communications Division Joseph Jasper j-jasper(at)nec.com

