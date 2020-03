Atividade privada na Eurozona registra queda sem precedentes em março

A atividade privada na zona do euro registrou uma "queda sem precedentes" em março, em plena crise do novo coronavírus na Europa, de acordo com a primeira estimativa do índice PMI da consultoria Markit publicada nesta terça-feira.

"A atividade empresarial em toda Eurozona desabou em março, com uma intensidade que superou com folga a queda observada no pior momento da crise financeira mundial de 2008", afirmou Chris Williamson, economista chefe da Markit.

O índice PMI, elaborado com dados de 5.000 empresas dos setores manufatureiro e de serviços, ficou em 31,4 pontos em março, contra 51,6 pontos do mês anterior.

Um índice superior a 50 reflete uma progressão da atividade nos 19 países da Eurozona em seu conjunto, enquanto um resultado inferior indica desaceleração.

Para a Markit, esta é uma "queda sem precedentes". O índice mínimo anterior foi registrado em fevereiro de 2009, quando o caiu a 36,2 pontos.