Comunicado do Business Wire :ResMed

"No papel de líder internacional em medicina respiratória, a ResMed une forças com o mundo diante do COVID-19, a mais recente doença causada por um coronavírus, e está pronta para aliviar seus efeitos e ajudar as pessoas a respirarem enquanto seu sistema imunológico combate o vírus. Com este objetivo, mais de 7.500 funcionários da ResMed estão trabalhando em mais 140 países. Estamos trabalhando juntamente com governos, autoridades sanitárias, hospitais, médicos e pacientes para avaliar suas necessidades e fornecer terapia ventilatória essencial para tratar as complicações respiratórias decorrentes do COVID-19. Nosso foco principal é aumentar a disponibilidade dos ventiladores ResMed e outros dispositivos de apoio à atividade respiratória aos pacientes que mais precisam desses produtos.

"Como líderes globais em saúde digital, temos o orgulho de observar que vários de nossos ventiladores e dispositivos respiratórios de nível duplo podem ser conectados à nuvem e permitir que médicos e especialistas respiratórios monitorem seus pacientes a distância. Não poderia haver ocasião tão evidente para a adoção da saúde digital e monitoramento remoto dos pacientes que a crise atual, em que um vírus tão contagioso é transmitido por meio do contato humano direto.

"Sou grato a nossa equipe internacional por superar os desafios atuais e prestar assistência a um número cada vez maior de pacientes do COVID-19. Gostaria de lembrar os socorristas da ResMed da província de Hubei, na China, epicentro do surto do coronavírus, especialmente um herói da ResMed que logo nos primeiros dias de janeiro vestiu um macacão de pressão positiva e ensinou as pessoas a instalar ventiladores e usar máscaras da ResMed. Além disso, mais de cem de nossos funcionários na Malásia se dispuseram voluntariamente em meados de março a se mudar e trabalhar em nossa fábrica em Singapura após o fechamento da fronteira malaia, ficando várias semanas longe das famílias para que a produção de ventiladores e máscaras de ventilação não fosse interrompida.

"A ResMed está tomando todas as medidas possíveis para intensificar a produção de ventiladores, máscaras e outros dispositivos respiratórios. Queremos dobrar ou triplicar a fabricação de ventiladores e aumentar em mais de dez vezes a produção de máscaras de ventilação. Nossa equipe também adotou medidas preventivas como trabalho em casa, para os funcionários cuja função o permita, distanciamento social, garantia de práticas de fabricação seguras, de qualidade e de padrão mundial, além da adoção de procedimentos exigentes de higiene em nossas unidades de distribuição, produção e atendimento para ajudar a garantir qualidade, segurança e a continuidade dos negócios.

"Peço encarecidamente que todos nós façamos a nossa parte para diminuir a propagação do coronavírus, seja por autoquarentena, trabalho de casa, isolamento social ou apenas se mantendo saudável em prol de nossas famílias, em especial dos idosos e aqueles com sistemas imunológicos comprometidos.

"Agora eu encerro: quero agradecer pessoalmente aos médicos heróis na linha de frente, aos milhares de terapeutas e enfermeiros da área respiratória, médicos de tratamento intensivo essencial e pulmonar, bem como equipes clínicas e hospitalares que configuram nossos ventiladores e máscaras para pacientes em necessidade e oferecem o dom de poder respirar... Vocês são os super-heróis que combatem a crise da COVID-19. E nós os saudamos!

