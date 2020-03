Comunicado do Business Wire :GCS

GCS, a FinTech mais relevante da República Dominicana especializada no desenvolvimiento das innovações tecnológicas destinadas a fornecer soluções para o setor financeiro, telefónico e de seguros, comemorou seus 10 anos de operações na República Dominicana.

Em um coquetel feito com a presença de figuras nacionais de destaque, principais executivos da empresa compartilharam com os clientes, partes relacionadas e a mídia os marcos alcançados nesta primeira década, assim como os planos e metas em que trabalharão nos próximos meses.

A empresa garantiu que aposta na inovação e, portanto, possui mais de 10 soluções tecnológicas,

entre os quais se destaca tPago, a primeira aplicação na República Dominicana a oferecer pagamentos sem contato e recargas para o PayPal. Esta plataforma, em dezembro de 2019, atingiu mais de um milhão de usuários.

GCS, cuja trajetória têm sido fundamental para o impulso das empresas Fintech no país, estabelecendo-se em 2018 como um dos fundadores e principais promotores da AdoFintech (Associação Dominicana de Fintech), também contam como serviços as carteiras pré-pagas, Altice-Peso e e-cash-Mobile, a operação de mais de 1.700 Subagentes Bancários, a venda de Microsseguro por meio do tPago e transferências de pessoa para pessoa com código QR, entre outros.

Brian Paniagua, CEO da empresa, expressou que "a década que começa em 2020 nos considera uma empresa olhando para o futuro com mais energia e potencial que nunca. Novos territórios, novos segmentos, novos produtos e serviços, com o objetivo de continuar a acelerar o tempo de colocação no mercado, para que mais instituições financeiras e outras categorias de serviço, consumo e varejo se juntem a nós para continuar a vencer a corrida da competitividade , liderança e sucesso comercial. "

O CEO da empresa explicou que faz parte de sua visão de negócios trabalhar pela inclusão financeira para melhorar a qualidade de vida das pessoas, algo que elas alcançaram na República Dominicana, beneficiando mais de cinco milhões de usuários com seus serviços, que fizeram mais de 400 milhões de transações.

O executivo indicou que, para isso, a empresa criou um ecossistema colaborativo exclusivo no mercado, que inclui as 14 principais instituições financeiras do país e mais de 80 empresas de cobrança e serviços.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200323005716/pt/

Yaqui Núñez pr@labya.do 8093684008

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.