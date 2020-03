Fatih Terim, técnico do Galatasaray, testa positivo para coronavírus

O ícone do futebol turco e atualmente técnico do Galatasaray, Fatih Terim, anunciou nesta segunda-feira que testou positivo para o novo coronavírus.

"Os resultados de um teste divulgado hoje mostram positivo para o coronavírus", disse Terim no Twitter.

"Estou em boas mãos no hospital. Não se preocupem. Espero comunicar mais a vocês o mais rápido possível", acrescentou.

Conhecido como 'Imperador' e ex-técnico da seleção da Turquia, Terim, de 66 anos, comandou o Galatasaray em quatro etapas: 1996-2000, 2002-2004, 2011-2013 e desde dezembro de 2017.

A Turquia registrou 1.236 casos do novo coronavírus, com 30 pessoas mortas, segundo balanço do Ministério da Saúde divulgado no domingo.