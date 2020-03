Trudeau apoia decisão de não enviar atletas canadenses aos Jogos de Tóquio

O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau endossou nesta segunda-feira a decisão das autoridades olímpicas de seu país de não enviar atletas para os Jogos de Tóquio-2020 devido à pandemia do Covid-19 e afirmou que "todos devem seguir seu exemplo".

O Comitê Olímpico Canadense e o Paraolímpico anunciaram no domingo que não enviarão seus atletas para Tóquio-2020 e pediram o adiamento dos Jogos.

Na coletiva de imprensa diária que ele transmite de sua residência em Ottawa sobre a situação do coronavírus, Trudeau reconheceu que essa foi "uma decisão difícil".

"Sei que isso é doloroso para muitas pessoas: atletas, treinadores, funcionários e fãs. Mas foi absolutamente a decisão certa... E todos devem seguir o exemplo", disse Trudeau, que está entrando em sua segunda semana de auto-isolamento com sua família na residência de Ottawa, depois que sua esposa foi diagnosticada com o vírus.

O primeiro-ministro disse que discutiu o assunto com seu colega japonês, Shinzo Abe.

"Eu sei que existem muitas preocupações sobre eventos internacionais. O primeiro-ministro Abe está muito ciente desses desafios", garantiu Trudeau.

Pouco antes, Abe disse ao Parlamento que o Japão continua comprometido com a organização dos Jogos, mas admitiu que a decisão de adiar o evento "pode se tornar inevitável" se a pandemia impedir as condições de segurança necessárias.

O Canadá foi o primeiro país a tomar a decisão de não enviar atletas para Tóquio se os Jogos ocorrerem de 24 de julho a 9 de agosto.

"Embora reconheçamos as complexidades inerentes a um adiamento, nada é mais importante do que a saúde e a segurança de nossos atletas e da comunidade global", disseram domingo os comitês olímpico e paralímpico do Canadá.