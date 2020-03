Macron e Xi querem cúpula extraordinária do G20

Os presidentes francês, Emmanuel Macron, e chinês, Xi Jinping, concordam sobre a necessidade de organizar uma cúpula extraordinária do G20 para tratar dos aspectos econômicos e de saúde da crise do coronavírus, informou a presidência francesa.

"A celebração desta cúpula seria útil, em particular do ponto de vista da saúde, a OMS participaria a fim e trabalhar conjuntamente sobre tratamentos e vacina", explicou a presidência, depois que os dois líderes realizaram um Conversa telefônica.

Essa cúpula do G20 também seria útil do ponto de vista econômico (estabilização da economia mundial com medidas coordenadas nas áreas orçamentária e monetária e apoio aos estados mais vulneráveis), acrescentaram as mesmas fontes.

Se organizada, a cúpula seria realizada remotamente e os líderes se reuniriam em videoconferência.