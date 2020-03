Estado de Nova York confirma mais de 20 mil casos de coronavírus; mortos São 157

O governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, atualizou nesta segunda-feira, 23, os números do coronavírus no Estado norte-americano: com 5.707 novos casos confirmados, o total de infectados chegou a 20.875, um crescimento de 38% de domingo para hoje. Desde o começo do surto, 157 pessoas morreram em Nova York por causa da covid-19. "Ninguém pode te dizer se isso ainda durará quatro meses, seis meses, oito meses, nove meses. Mas serão vários meses", disse Cuomo na coletiva de imprensa. O governador disse estimar que 80% da população do Estado, que tem quase 20 milhões de habitantes, se infecte com o novo coronavírus em algum momento.