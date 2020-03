Neymar lidera com folga lista de jogadores mais bem pagos da França, segundo a France Football

Com quase 49 milhões de euros em salário e premiações, o atacante Neymar deverá receber duas vezes mais do que seus companheiros de Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé e Edinson Cavani na temporada 2019-2020, de acordo com estimativas da revista France Football publicadas nesta segunda-feira (23).

Em seu dossiê especial intitulado "Salários das Estrelas", que será publicado nesta terça-feira (24), a prestigiosa revista afirma que Neymar irá receber 48,9 milhões de euros de salário bruto e premiações contratuais, muito acima da estrela francesa Mbappé (21,2 milhões de euros) e do atacante uruguaio Cavani (18,4 milhões de euros).

Neste ranking econômico dos jogadores da Ligue 1, a primeira divisão do Campeonato Francês, figuram 15 jogadores do PSG entre os 20 mais bem pagos.

Em escala internacional, o astro brasileiro está no pódio dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, somando salário bruto e receitas com patrocínios da atual temporada a premiações e bonificações da temporada passada.

De acordo com esta metodologia de cálculo, Neymar é o terceiro jogador mais bem pago do mundo com 95 milhões de euros arrecadados, ficando atrás apenas do argentino Lionel Messi (131 milhões de euros), do Barcelona, e do português Cristiano Ronaldo (118 milhões de euros), da Juventus.

Entre os técnicos, o argentino Diego Simeone (Atlético de Madrid) lidera o ranking com 40,5 milhões de euros, entre salário e receitas com patrocínios, à frente do italiano da Inter de Milão Antonio Conte (30 milhões de euros) e do espanhol do Manchester City Pep Guardiola (27 milhões de euros).